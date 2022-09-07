На выставке "Три эпохи Марка Шагала" в Тюмени выставят более ста работ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более ста работ увидят тюменцы на выставке "Три эпохи Марка Шагала", которая откроется в Музейном комплекс им. И.Я. Словцова в Тюмени 9 сентября. Приобрести билеты на экспозицию горожане в возрасте от 14 до 22 лет смогут по "Пушкинской карте".

По словам директора музейного комплекса Ивана Панасенко, выставка станет некой ретроспективой художника как графика. Посетители узнают об этапах становления автора.

"Первый этап творчества связан с переездом в Европу, знакомством с коллекционером, издателем Амбруазом Волларом, по заказу которого Шагал создавал иллюстрации к произведению Николая Гоголя "Мертвые души". Через эти работы можно проследить ностальгию автора по родине - через сюжеты города N легко прослеживаются экстерьеры Витебска, откуда родом художник. Следующий этап — библейские сюжеты, выполненные в технике цветной литографии. Через буйство красок мы видим значимые сюжеты, которые волнуют человечество, — тайны мироздания, жизни, грехопадения. Еще один этап связан со знакомством с писателем Андре Мальро, созданием иллюстраций к его книге "И на земле...", — рассказал Иван Панасенко.

Тематические экскурсии по выставке пройдут: 10, 11, 18, 19, 24 и 25 сентября в 12, 15 и 18 часов. Количество мест ограничено. Приобрести билет на экскурсию можно также в рамках проекта "Пушкинская карта" на сайте Тюменского музейно-просветительского объединения. Выставочный проект продлится до конца 2022 года.

Возрастное ограничение: 12+.

Инна Пахомова