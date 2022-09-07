ФСБ России пресекла работу подпольной оружейной мастерской в Тюменской области

| Фото: fsb.ru | Фото: fsb.ru

Преступная деятельность более 90 лиц, причастных к восстановлению боевых свойств оружия в подпольных мастерских и их сбыту в 40 регионах пресечена сотрудниками ФСБ России во взаимодействии с МВД России и Росгвардией, сообщается на официальном сайте ведомства.

По адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, в том числе и в Тюменской области.

"Из незаконного оборота изъято 349 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 4 пулемета, 18 автоматов, 25 пистолетов-пулеметов, 171 пистолет и револьвер, 130 винтовок, карабинов и ружей, а также пусковая установка "ПТУР-9М-112" и 14 ракет к ней, 3 огнемета, 28 гранатометов, 96 выстрелов к гранатометам, 111 артиллерийских снарядов, 14 минометных мин, 6 мин, 28 взрывателей, 223 ручные гранаты, более 41 кг взрывчатых веществ, свыше 46 тысяч 800 патронов", - отмечено в официальном сообщении.

Прекращена деятельность 35 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.