В Уватском районе аграрии обмолотили треть площадей зерновых

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

На площади 85 гектаров обмолотили зерновые культуры аграрии Уватского района. Это составляет 30 % от плана, сообщает районная администрация.

Средняя урожайность ячменя достигает 15 центнеров с гектара. В ближайшее время предстоит также обмолотить овес и пшеницу.

Общая площадь зерновых культур в муниципалитете составляет 280 гектаров. Зерновые культуры возделывают в двух крестьянских фермерских хозяйствах.

Также к уборке приступили в ООО "Лэнни". Здесь на шести из 55 гектаров собрали картофель, валовый сбор превысил 90 тонн. Часть урожая уже отгружают в районы Ханты-Мансийского автономного округа. В 2022 году на 10 гектарах земли аграрии также выращивают свеклу.

Всего в Уватском районе в уборочной кампании задействованы 15 единиц техники, в том числе два зерноуборочных и два картофелеуборочных комбайна.

Завершить уборочные работы аграрии планируют до 20 сентября, но сроки могут сдвинуться из-за погодных условий.