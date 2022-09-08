Дегустационные сеты из продуктов родного региона попробовали тюменцы на медиаобеде

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дегустационные сеты из продуктов родного региона попробовали тюменские фуд-блогеры и журналисты на медиаобеде в рамках VII Тюменского гастрономического фестиваля 7 сентября. Свои блюда и их фуршетные варианты представили 19 ресторанов.

"Несмотря на сложности, которые нас накрыли в предыдущие два года, мы все равно смогли объединиться и выстоять. Сегодня в очном формате у нас проходит гастрономический фестиваль. Это наша традиция, когда рестораны, шеф-повара и производители в коллаборации создают новые шедевры, привлекают гостей в свои заведения. Это важно с точки зрения туризма, все это позволяет передать дух территории и атмосферу города", — отметила директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

Среди участников гастрофестиваля рестораны "Чум", "Парнас", "Молодость", Brooklyn Bowl, "Восточный экспресс" и другие известные заведения Тюмени. Так, шеф-повар Zarnizza Аркадий Кузеванов приготовил для гостей блюда, похожие на те, которые он ел в детстве.

"В первом сете используем хлеб, мы сами его печем - это одна из наших фишек. Далее сделал крем из страчателлы, жаренных белых грибов, добавил черного перца и сладкий лук. Корочка у брускетта хрустящая. Горячее блюдо – это томленые, копченые ребра свинины и гороховый крем. Мой дед, когда мы ездили с ним на рыбалку, готовил гороховую кашу и постоянно ее пересаливал. Но я люблю горох, поэтому модернизировал сет. А ленивые творожники делала моя бабушка. Она была шеф-поваром в Екатеринбурге. К моим сегодня я добавил немного цветочной пыльцы, лимонную мелису. Получилось сладко и кисленько одновременно", — поделился он.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Гостей удивляли тартаром из говядины с тюменским сыром страчателла, медовиком на фиалковом сиропе, луковым мармеладом, тушеным мясом кабана с перловой кашей и лесными грибами, пшенным пудингом с сочетанием икры щуки, рулетиками из вяленого балыка и многим другим.

Главное условие — в состав сета должны входить продукты от семи местных производителей. Яйца – от Пышминской птицефабрики, мясная линейка – от комбината "Велес", грибы, овощи, ягоды, сухофрукты – от компаний "Ягоды Плюс" и "Три орешка", молочная линейка – от "Тюмень-Молоко" и сыроварни "Петелино".

Гастрономический фестиваль продлится до 30 сентября. Стоимость сетов из трех позиций во всех 19 заведениях составляет 1 тыс. 500 рублей. Список ресторанов-участников размещен по ссылке.

Напомним, шестой гастрофест прошел в 2019 году.

Виктория Макарова