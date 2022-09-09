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Более тысячи книг передали в библиотеки Краснодонщины из Тюменской области

Общество, 18:03 09 сентября 2022

пресс-служба ТРО партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия»

1 тыс. 70 книг и 40 периодических изданий передали в 28 библиотек Краснодонского района из Тюменской области, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Сотрудники центральной районной библиотеки в поселке Новосветловка Луганской Народной республики поблагодарили тюменцев в лице делегации из Тюменской области за помощь.

Депутат Госдумы Иван Квитка и председатель комитета по соцполитике Тюменской облдумы, руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова передали для читателей Новосветловки новые книги. После чего побывали на репетиции кукольного театра, посетили интернет-центр, где пообщались с подростками, изучили читательский спрос подрастающего поколения.

По словам Ольги Швецовой, в 2014 году библиотека в Новосветловке была разрушена. Библиотекари собирали на развалинах уцелевшие книги, переносили их в другое здание, благодаря чему сохранили фонд. Сейчас библиотека – центр жизни, сюда приходят молодежь, пенсионеры, работает студия кукольного театра.

"В последний раз мы привезли 1800 книг, а в коробках вместе с книгами – пожелания от тюменских ребятишек. Эти альбомные листы с рисунками украшают стены учреждения. На входе нас встретил рисунок школьника из села Исетское, это очень трогательно", - поделилась Ольга Швецова.

Напомним, в июне 2022 года было подписано соглашение о сотрудничестве между Тюменской областью, Краснодоном и Краснодонским районом Луганской Народной республики.

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# библиотеки , Иван Квитка , книги , Краснодон , ЛНР , Ольга Швецова

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