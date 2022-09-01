Модуль обучения и аттестации промбезопасности представят тюменцы на Всероссийской неделе охраны труда

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Модуль обучения и аттестации представит резидент Тюменского технопарка – компания "СиМакс" - на VII Всероссийской неделе охраны труда в Сочи с 27 по 30 сентября. Собственные разработки по промышленной безопасности тюменцы успешно применяют с 2012 г. Более 40 тыс. сотрудников 25 предприятий СИБУРа ежегодно повышают свои компетенции и проходят аттестацию по модулю "Производственный контроль". Также он внедрен и в одном из дочерних обществ "Газпром нефти", сообщает Тюменский технопарк.

"Мы продемонстрируем на мероприятии так называемый аттестационный киоск, который включает в себя три автоматизированных решения, ориентированных на снижение производственного травматизма: модули обучения и аттестации, производственного контроля и единый электронный паспорт обученности. Данное техническое решение создано при поддержке департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области. Компания получила субсидию на создание опытного образца, который и будет продемонстрирован на выставке", - рассказала руководитель отдела продаж "СиМакс" Анастасия Вычужанина.

Единый электронный паспорт обученности является новой разработкой компании. Он подразумевает систематизацию информации о допусках, повышении квалификации, профессиональной переподготовке и других данных сотрудника.