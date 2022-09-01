На 17,3 % выросли доходы бюджета Тюменской области за семь месяцев 2022 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 17,3 %, или более чем на 9 млрд рублей, увеличились доходы бюджета Тюменской области за семь месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Об этом доложила руководитель управления ФНС России по Тюменской области Татьяна Чалилова на заседании регионального штаба по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях санкций, которое провел глава региона Александр Моор.

Основным источником роста доходов регионального бюджета остается налог на прибыль предприятий и организаций – его поступления увеличились на 14,5 %, или более чем на 2 млрд рублей.

"Объем инвестиций в основной капитал в Тюменской области с января по сентябрь 2022 года превысил 135 миллиардов рублей", - сообщил Директор регионального департамента экономики Максим Скворцов.

Губернатор подчеркнул необходимость максимально эффективно использовать средства областного бюджета.