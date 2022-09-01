О создании франшизы тюменским предпринимателям расскажут эксперты в "Точке кипения"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Деловая встреча "Создание сильной франшизы" пройдет в "Точке кипения" Тюменского технопарка 16 сентября. Центр "Мой бизнес" приглашает предпринимателей, заинтересованных в масштабировании, а также региональных франчайзеров.

Основными темами обсуждения станут программа по развитию франчайзинга и предпринимательства, итоги 2020-2022 годов и планы на 2023 год. Также запланированы выступления тюменских франчайзеров. Участников ждет акселератор "Создание сильной франшизы".

Спикерами встречи выступят руководитель Центра "Мой бизнес" Ильяна Багишева, гендиректор центра развития бизнеса "Франчай" Андрей Разуваев. Регистрация на мероприятие по ссылке. Начало мероприятия - в 16 часов 30 минут.