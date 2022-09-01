Александр Моор назвал импортонезависимость важнейшей задачей АПК

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Обеспечение полной импортонезависимости – важнейшая задача всего агропромышленного комплекса. Об этом на выставке "Агропром Урал" в Екатеринбурге заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Сегодня перед нами стоит важная задача – стать независимыми от импортных семян. Поэтому на выставке аграрный университет и наш научный центр представляют новые сорта пшеницы и овса, которые уже зарекомендовали себя. Они разработаны как раз для трудных климатических условий Сибири и Дальнего Востока и пользуются большим спросом", - отметил глава региона.

Ряд проектов направлен и на обеспечение независимости от импортной продукции в животноводстве. Так, в Исетском районе создан племенной репродуктор индейки второго порядка, который позволит снизить зависимость от импортного материала. Еще одна интересная разработка касается производства добавок к кормам рыб, которые дают хорошие результаты при рыборазведении. Их планируется запатентовать в ближайшее время.

"Это основные направления, по которым двигаются сегодня ученые Тюменской области и других регионов. Нам важно обеспечить полную импортонезависимость", - добавил Александр Моор.

Напомним, выставка "Агропром Урал" проходит в Екатеринбурге с 13 по 15 сентября. Делегацию Тюменской области представляют 30 сельхозпредприятий, научно-исследовательских институтов, аграрного университета и фермеры.

Любовь Голышева