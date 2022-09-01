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В Тюменской области стали производить больше мясных полуфабрикатов и консервов

Экономика, 18:56 13 сентября 2022

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

На 34,7% увеличились объемы производства мясных полуфабрикатов в Тюменской области за первое полугодие 2022 года. Также на 18,9% возросли объемы производства консервов, на 19,2% - макаронных изделий, на 7,1% - муки и на 5,5 – кисломолочных продуктов.

Всего с января по июль 2022 года хозяйства Тюменской области произвели 324,5 тыс. тонн молока, 107,5 тыс. тонн скота и птицы на убой, а также 335,6 млн штук яиц, сообщает информационный центр регионального правительства.

За полгода произведено продукции сельского хозяйства на 28,7 млрд рублей. По производству молока на душу населения Тюменская область занимает первое место среди субъектов УФО, второе место по производству скота и птицы на убой в живом весе, третье место по производству яиц.

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, агропромышленный комплекс Тюменской области развивается.

"Мы по-прежнему обеспечиваем себя всеми основными видами продуктов и выпускаем даже больше, чем нужно. Наши овощи, молоко, масло, конфеты хорошо знают потребители соседних регионов и зарубежных стран. В 2022 году, несмотря ни на какие ограничения, у нас вырос экспорт", - отметил он.

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# Александр Моор , АПК , сельское хозяйство

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