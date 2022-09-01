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Виталию Бережному продлили заключение до 20 декабря 2022 года

Происшествия, 19:27 14 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменский областной суд подсудимому Виталию Бережному продлил заключение под стражу до 20 декабря 2022 года. Его обвиняют в убийстве 8-летней Насти Муравьевой, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В судебном заседании рассмотрели ходатайство потерпевшей об изменение территориальной подсудности, а также самоотвод, заявленный судьей Натальей Жуковой. Уголовное дело для рассмотрения направили председателю Тюменского областного суда.

Напомним, по данным следствия, 30 июня 2021 года Бережной встретил на площадке первого этажа дома по ул. Судостроителей девочку Настю Муравьеву. Обманом он заманил ребенка в свою арендованную квартиру, где совершил убийство.

Тело убитой он упаковал и хранил в квартире, а 17 августа для сокрытия преступления переместил его в труднодоступное место на берегу оз. Оброчное. Останки нашли 19 августа. Установлено также, что в день преступления он находился в наркотическом опьянении.

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# суд , убийство

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