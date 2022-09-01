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Тюменца обвиняют в убийстве 22-летнего молодого человека

Происшествия, 12:46 15 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменца 1991 г. р. обвиняют в убийстве 22-летнего молодого человека. Подозреваемый нанес парню 30 ножевых ранений, от чего тот скончался на месте, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

По версии следствия в ночь на 6 августа 2022 года мужчина познакомился на улице с молодым человеком и пригласил его в гости. Они распивали спиртные напитки, после чего между ними произошел конфликт. Обвиняемый схватил кухонный нож и нанес потерпевшему 30 ударов в область шеи и тела. Потерпевший скончался, а обвиняемый скрылся, но полиция его задержала.

Сотрудники следствия собрали достаточно доказательств. В ближайшее время уголовное дело направят в суд для рассмотрения по существу.

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# Следственный комитет РФ , убийство

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