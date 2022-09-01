Житель Тюменской области, обвиняемый в уничтожении 97 строений, ответит перед судом

| Фото: из архива МЧС России по Тюменской области | Фото: из архива МЧС России по Тюменской области

Житель с. Бачелино Ярковского района, которого обвиняют в уничтожении 97 строений, предстанет перед судом, сообщает прокуратура Тюменской области.

10 мая 2022 года мужчина самостоятельно незаконно подключил электроэнергию к своему частному дому, набросив провода без изоляционного слоя на воздушную линию электропередач. Произошел пожар. Огонь охватил сначала строения на участке самого злоумышленника, а затем перекинулся на соседние дома.

"В результате пожара уничтожено 97 строений в селе Бачелино. В том числе сгорел один жилой дом. Находившийся в нем мужчина получил ожоги 2 и 3 степени", — сообщили в надзорном органе.

Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 219 УК РФ "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Уголовное дело направили в Ярковский районный суд.