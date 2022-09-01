Евгений Заболотный: "Тюменская марка" продолжает заложенные нашими предками традиции

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Конкурс "Тюменская марка" - это продолжение истории тюменской промышленности. Сегодня он сохраняет историческую преемственность с традициями, заложенными предприятиями, чья продукция помогла добиться победы на фронтах Великой Отечественной войны.

Об этом председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный сказал на торжественном открытии конкурса 16 сентября. Свою продукцию в Выставочном зале представляют 60 участников конкурса и производители из районов Тюменской области.

На выставке представлены детские товары, тяжелая техника, катамараны, цифровые технологии, интерьерные и садовые решения местных дизайнеров.

"В Тюмени проходит много выставок, в том числе отраслевых, - добавил Евгений Заболотный. – Но среди них серьезное место занимает "Тюменская марка", она рассказывает о качестве продукции, производимой тюменцами, и свидетельствует, что заложенные нашими предками традиции продолжают жить".

Экспозиции участников разделены на несколько сфер: в секторе "Цифровые технологии" компании знакомят гостей с 3D-печатью, проводят виртуальные экскурсии и мастер-классы. В сфере "Обучение" можно проверить свои навыки вождения на тренажерах, нарисовать картину за пять минут, пройти мастер-класс по мини-футболу.

Основа "Тюменской марки", известной сегодня за пределами региона, была заложена задолго до 2002 года, отметил председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению городской думы Степан Киричук.

"Все начиналось, когда мы стали продавать наши продукты питания на Севере, а технику на Урале, - напомнил он. – Когда это стало получаться, все оформилось в настоящий проект, стало конкурсом среди своих. Важно, что конкурс постоянно преобразовывается и меняется, чтобы соответствовать требованиям времени. Проект живет и это замечательно".

Также Степан Киричук указал на значительную роль в поддержке и развитии "Тюменской марки" депутатского корпуса города.

Николай Ступников