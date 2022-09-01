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Тоболяк дважды похищал велосипеды из одного дома

Происшествия, 17:59 17 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемый в краже двух велосипедов задержан оперативниками в Тобольске, сообщает УМВД по Тюменской области. Возбуждены уголовные дела.

В дежурную часть поступили сообщения о кражах от двух собственников велосипедов, проживающих в одном доме в 4 микрорайоне города.

Общи ущерб составил более 12 тыс. рублей. Полицейские установили, что потерпевшие хранили двухколесные транспортные средства в подъезде.

Выяснилось, что кражи совершил ранее судимый 26-летний тоболяк. Молодой человек был задержан и доставлен в отдел полиции.

Подозреваемый признался, что по дороге с работы зашел в дом, прошел по подъезду и похитил велосипед, затем сдал его в комиссионный магазин.

Через пару дней из этого же подъезда он совершил еще одну кражу, похищенное также сдал в комиссионный магазин.

Злоумышленник свою вину признал, возбуждены уголовные дела по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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# велосипед , кража , Тобольск

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