  • 18 сентября 202218.09.2022воскресенье
  • USD60,0316
    EUR59,8740
  • В Тюмени 16..18 С 6 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Бывшего главу управы Калининского округа в Тюмени отправили под домашний арест

Происшествия, 13:14 18 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Под домашний арест отправлен глава Управы Калининского административного округа Александр Сухомяткин до 14 ноября. Такое решение вынес Ленинский районный суд, рассмотрев ходатайство следователя. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

По версии следствия, с ноября 2021 по июнь 2022 года Александр Сухомяткин, являясь руководителем Управы Калининского округа, получил от директора компании "Перестрой-КА" взятку в виде имущества строительных материалов на сумму более 2 млн рублей. За это чиновник обязался оказывать компании содействие в заключении и исполнении контрактов с МКУ "Служба заказчика по благоустройству Восточного административного округа Тюмени".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Ленинский районный суд , следствие , управа

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:14 18.09.2022Бывшего главу управы Калининского округа в Тюмени отправили под домашний арест
11:21 18.09.2022Двое детей стали участниками двух ДТП в Тюменской области
10:14 18.09.202217 пьяных водителей задержали сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области за ночь
17:59 17.09.2022Тоболяк дважды похищал велосипеды из одного дома