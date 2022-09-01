Бывшего главу управы Калининского округа в Тюмени отправили под домашний арест

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Под домашний арест отправлен глава Управы Калининского административного округа Александр Сухомяткин до 14 ноября. Такое решение вынес Ленинский районный суд, рассмотрев ходатайство следователя. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

По версии следствия, с ноября 2021 по июнь 2022 года Александр Сухомяткин, являясь руководителем Управы Калининского округа, получил от директора компании "Перестрой-КА" взятку в виде имущества строительных материалов на сумму более 2 млн рублей. За это чиновник обязался оказывать компании содействие в заключении и исполнении контрактов с МКУ "Служба заказчика по благоустройству Восточного административного округа Тюмени".