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Спорткомплекс в с. Червишево Тюменского района отремонтируют к декабрю 2022 года

Экономика, 14:19 19 сентября 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Устройство стадиона и капитальный ремонт спорткомплекса в с. Червишево Тюменского района планируют завершить к декабрю 2022 года. В селе уже появилось футбольное поле с беговыми дорожками, сообщает информационный центр правительства региона.

После капитального ремонта будет открыт спортивный и тренажерный зал, зал для фитнеса, медицинский кабинет, три административных помещения, автостоянка. Также появится две командных раздевалки на 20 человек, каждая оснащена санузлами и душевыми.

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# Александр Моор , спорткомплекс , Червишево

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