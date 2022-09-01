Спорткомплекс в с. Червишево Тюменского района отремонтируют к декабрю 2022 года

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Устройство стадиона и капитальный ремонт спорткомплекса в с. Червишево Тюменского района планируют завершить к декабрю 2022 года. В селе уже появилось футбольное поле с беговыми дорожками, сообщает информационный центр правительства региона.

После капитального ремонта будет открыт спортивный и тренажерный зал, зал для фитнеса, медицинский кабинет, три административных помещения, автостоянка. Также появится две командных раздевалки на 20 человек, каждая оснащена санузлами и душевыми.