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Фестиваль детского фитнеса пройдет в рамках чепионата по бодибилдингу в Тюменской области

Спорт, 15:05 19 сентября 2022

сообщество "Федерация бодибилдинга Тюменской области" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Федерация бодибилдинга Тюменской области" во ВКонтакте

Первенство и чемпионат Тюменской области по бодибилдингу и фестиваль детского фитнеса и бодибилдинга впервые пройдут в Ялуторовске 2 октября. Соревнования развернутся во Дворце культуры "Арт-Вояж" (ул. Революции, 44).

В фестивале детского фитнеса посоревнуются участники от шести до 16 лет. "Это мальчики, которые занимаются в спортзале, и девочки, которые занимаются гимнастикой, акробатикой, аэробикой. На сцене в первом раунде они показывают произвольную программу. Во втором раунде демонстрируют свое физическое развитие. По сумме оценок двух раундов определяется победитель", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" секретарь областной Федерации бодибилдинга Анна Кузнецова.

Также в рамках чемпионата состоится баттл визажистов, которые готовят взрослых участниц для выступлений на сцене. Как отметила Анна Кузнецова, на соревнованиях у спортсменок всегда сценические макияж, прическа. "Каждая участница баттла визажистов будет готовить к выходу на сцену определенную спортсменку. Судьи будут оценивать, как она выглядит, и как над ее образом поработал визажист", — добавила секретарь региональной Федерации бодибилдинга.

Прием заявок на участие в первенстве и чемпионате продлится до 25 сентября. Предстать перед судейской коллегией смогут спортсмены из разных регионов России.

Инна Пахомова

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# бодибилдинг , дети , соревнования , спорт

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