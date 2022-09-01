В Тюмени построят три современные пожарно-спасательные части

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Три современные пожарно-спасательные части появятся в Тюмени. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Областная столица растет, возводятся новые дома, микрорайоны, и важно, чтобы жители чувствовали себя защищенными. Пожарно-спасательные части расположатся в жилых районах города", - прокомментировал глава региона.

Губернатор обсудил с начальником Главного управления МЧС региона Артуром Хачатряном будущее противопожарной службы в Тюменской области.

В планах закупить и поставить на вооружение 50-метровую автолестницу на базе КамАЗа. Она нужна для тушения пожаров и эвакуации людей из многоэтажных зданий. В перспективе и новое здание для аварийно-спасательных служб. Сейчас для него подыскивают площадку. Там разместятся специалисты областной службы экстренного реагирования и инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам.

С 1 января 2023 года МЧС передаст Тюменской области 13 отдельных пожарных постов в населенных пунктах региона.

"Коллеги предложили испытать все "прелести" профессии на себе, насколько непросто в полном обмундировании забраться по лестнице или искать пострадавшего в условиях нулевой видимости. Попробовал. Круто! Уважаю пожарных! Настоящее мужское дело", - добавил Александр Моор.