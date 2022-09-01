Прокурор Тюменской области взял на контроль расследование дела о гибели девочки в детском саду

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль расследование уголовного дела по факту гибели двухлетней девочки в детском саду в Тобольском районе.

Тело ребенка нашли 19 сентября. Уголовное дело возбудили по ч.2 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

"Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль ход и результаты расследования уголовного дела. Кроме того, Тобольскому межрайонному прокурору поручено провести проверку исполнения законодательства об образовании, обеспечения безопасных условий пребывания несовершеннолетних в образовательных учреждениях", – сообщили в надзорном органе.

По результатам проверки при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.