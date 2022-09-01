Александр Моор поздравил воспитателей с их профессиональным праздником

| Фото: Тюмень - наш дом ВКонтакте | Фото: Тюмень - наш дом ВКонтакте

Для каждой семьи с маленькими детьми воспитатели становятся надежными помощниками. Они разделяют с малышами и их родителями важные радостные и успешные моменты в их жизни, помогают преодолеть первые страхи и неудачи, познать себя и окружающий мир, стать более самостоятельными.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя сотрудников дошкольных образовательных учреждений с их профессиональным праздником.

"Ваша работа всегда требует большой ответственности, громадного терпения, профессиональных умений и непременно творческого подхода", - подчеркнул глава региона.

В Тюменской области свыше 14 тыс. работников трудятся в дошкольном образовании, из них более пяти тысяч - воспитатели. С учетом интенсивного строительства и ввода в строй новых детских садов, растет доля молодых специалистов в этой сфере.

"Желаю всем сотрудникам дошкольных учреждений здоровья, личного счастья, энергии и душевной гармонии. Пусть в конце каждого трудового дня вам придают новые силы и вдохновение искренняя любовь ваших воспитанников, благодарность и уважение их родителей", - сказал Александр Моор.