  • 20 сентября 202220.09.2022вторник
  • USD60,1662
    EUR60,0426
  • В Тюмени 26..28 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Аромашевском районе почти не осталось невостребованных долей и земель сельхозназначения

Экономика, 14:38 20 сентября 2022

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

В Кротовском, Сорочкинском, Юрминском и Слободчиковском сельских поселениях Аромашевского муниципального района полностью выполнен план по оформлению невостребованных долей и земель сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщил глава администрации района Игорь Власов в своем Telegram-канале.

Всего на сегодняшний день в районе, по его словам, оформлено более 15 тыс. гектаров невостребованных долей, в работе находится еще 2 тыс. 339 гектаров.

"Работа очень важная и нужная, позволяет вовлекать в оборот сельскохозяйственные угодья, тем самым развивая отрасль", - подчеркнул он.

На территории Тюменской области площадь неиспользуемых сельскохозяйственных угодий составляет 748 тыс. 496 гектаров, в том числе пашни – 105 тыс. 262 гектаров. Часть этих земель, как отмечалось на совещание по вопросу вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения 6 сентября 2022 года, возможно ввести в сельскохозяйственный оборот без значительных затрат на культуртехнические мероприятия.

По словам участников заседания, необходимо усилить работу с теми, кто в настоящее время не использует такие земельные участки и не желает передавать их в аренду на экономически обоснованных условиях заинтересованным сельхозтоваропроизводителям. Также необходимо продолжить работу по оформлению в муниципальную собственность невостребованных земельных долей и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, с последующей передачей их в пользование заинтересованным хозяйствующим субъектам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# АПК , Аромашевский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:23 20.09.2022Компании со всей России представляют свои уникальные разработки на TNF EXPO
15:01 20.09.2022Саммит "Люди – новая нефть" стартовал на TNF-2022
14:38 20.09.2022В Аромашевском районе почти не осталось невостребованных долей и земель сельхозназначения
13:19 20.09.2022Ряд соглашений о сотрудничестве подписало правительство Тюменской области на TNF-2022