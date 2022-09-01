В Аромашевском районе почти не осталось невостребованных долей и земель сельхозназначения

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

В Кротовском, Сорочкинском, Юрминском и Слободчиковском сельских поселениях Аромашевского муниципального района полностью выполнен план по оформлению невостребованных долей и земель сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщил глава администрации района Игорь Власов в своем Telegram-канале.

Всего на сегодняшний день в районе, по его словам, оформлено более 15 тыс. гектаров невостребованных долей, в работе находится еще 2 тыс. 339 гектаров.

"Работа очень важная и нужная, позволяет вовлекать в оборот сельскохозяйственные угодья, тем самым развивая отрасль", - подчеркнул он.

На территории Тюменской области площадь неиспользуемых сельскохозяйственных угодий составляет 748 тыс. 496 гектаров, в том числе пашни – 105 тыс. 262 гектаров. Часть этих земель, как отмечалось на совещание по вопросу вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения 6 сентября 2022 года, возможно ввести в сельскохозяйственный оборот без значительных затрат на культуртехнические мероприятия.

По словам участников заседания, необходимо усилить работу с теми, кто в настоящее время не использует такие земельные участки и не желает передавать их в аренду на экономически обоснованных условиях заинтересованным сельхозтоваропроизводителям. Также необходимо продолжить работу по оформлению в муниципальную собственность невостребованных земельных долей и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, с последующей передачей их в пользование заинтересованным хозяйствующим субъектам.