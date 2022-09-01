В Тюменской области обмолочено более 67 % посевов

| Фото: департамент АПК Тюменской области | Фото: департамент АПК Тюменской области

Более 67 % посевов обмолочено в Тюменской области по данным на 20 сентября. При средней урожайности 28 центнеров с гектара собрано 1,34 млн т зерна, сообщает региональный департамент АПК.

Полностью завершена уборка в Сладковском районе. Близки к этому страды хозяйства Упоровского района – здесь убрано 88 % посевных площадей, Армизонского - 83 %, Исетского - 77 %.

Самый богатый урожай на сегодняшний день в Исетском районе – здесь собирают по 38 центнеров с гектара, в Заводоуковском городском округе - 35 центнеров с гектара, в Ишимском районе - 34 центнеров с гектара.

Картофель собрали с 56 % полей, валовой сбор достиг 138 тыс. т, капуста убрана на 31 %, морковь на 30 %, свекла - на 58 %.