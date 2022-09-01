Назначены даты референдумов на Донбассе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия", архив | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия", архив

Референдумы на освобожденных территориях пройдут с 23 по 27 сентября

ДНР, ЛНР, Херсонская область и Запорожье проведут в сентябре референдумы о вхождении в РФ

Референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях по вопросу вхождения в состав России пройдут с 23 по 27 сентября. Как напоминает РИА Новости с инициативой незамедлительно организовать голосования о вхождении республик Донбасса в состав России ранее выступили общественные палаты ЛНР и ДНР. С такой просьбой они обратились к главам регионов. О своих намерениях провести референдумы объявили и власти Херсонской и Запорожской областей.

Глава ДНР Денис Пушилин попросил президента России Владимира Путина о том, чтобы вхождение по результатам референдумов произошло как можно скорее - такое решение обезопасит территории и восстановит историческую справедливость.

В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их суверенитет. Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы. Независимость Донбасса также признали Южная Осетия, Абхазия, Сирия и КНДР.

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что на Украине запущен неминуемый процесс распады страны.

"Киевские власти сделали все возможное, чтобы их сначала возненавидели жители Донбасса, а затем - Херсонской и Запорожской областей", - сказал Шеремет. По его мнению, референдумы обязательно состоятся, и сомнений в том, что местное население проголосует за вхождение в состав России, нет.