Федеральные министры и полпред президента РФ работают в Тюмени 21 сентября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Зампредседателя правительства России, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр просвещения РФ Сергей Кравцов и полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев работают в Тюмени 21 сентября.

В первой половине дня Владимир Якушев и Сергей Кравцов примут участие в торжественной церемонии открытия всероссийского конкурса "Учитель года России".

Затем полпред и министр промышленности и торговли выступят на главной пленарной сессии "Промышленность и ТЭК" Промышленно-энергетического форума TNF.