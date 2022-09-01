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Федеральные министры и полпред президента РФ работают в Тюмени 21 сентября

Политика, 09:53 21 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Зампредседателя правительства России, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр просвещения РФ Сергей Кравцов и полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев работают в Тюмени 21 сентября.

В первой половине дня Владимир Якушев и Сергей Кравцов примут участие в торжественной церемонии открытия всероссийского конкурса "Учитель года России".

Затем полпред и министр промышленности и торговли выступят на главной пленарной сессии "Промышленность и ТЭК" Промышленно-энергетического форума TNF.

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# TNF , Владимир Якушев , Денис Мантуров , Сергей Кравцов , учитель года

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