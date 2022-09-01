Около 150 юных фигуристов примут участие в турнире "Тюменские звездочки"

| Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Около 150 юных спортсменов примут участие в турнире по фигурному катанию "Тюменские звездочки", который проходит на катке "Прибой" в Тюмени с 21 по 23 сентября. Заявки подали фигуристы от 6 лет из Тюмени, Тобольска, Сургута, Надыма, Кургана, сообщает пресс-служба регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

"Как и на международных соревнованиях, оцениваются качество выполнения элементов и артистизм, то есть мастерство передачи задумки произведения и программы", - рассказала заместитель председателя президиума федерации фигурного катания на коньках Тюменской области Ирина Козина.

21 сентября выступят самые юные спортсмены, 22 и 23 сентября на лед выйдут более опытные фигуристы, в том числе кандидаты и мастера спорта.