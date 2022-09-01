Частичная мобилизация начинается в России 21 сентября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Частичная мобилизация объявлена в России с 21 сентябюря. Об этом заявил президент Владимир Путин в своем обращении к гражданам.

"Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт", — сказал глава государства.

Владимир Путин подчеркнул, что это необходимый шаг по защите суверенитета, безопасности и территориальной целостности России.

"После того, как сегодняшний киевский режим фактически публично отказался от мирного решения проблемы Донбасса и, более того, заявил о своих притязаниях на ядерное оружие, стало абсолютно ясно, что новое очередное, как это уже было прежде дважды, крупномасштабное наступление на Донбасс неизбежно. А затем так же неизбежно последовала бы и атака на российский Крым – на Россию", - сказал глава государства.

Он отметил, что Луганская Народная Республика практически полностью очищена от неонацистов. Бои в Донецкой Народной Республике продолжаются.

"Здесь за восемь лет киевский оккупационный режим создал глубоко эшелонированную линию долговременных укреплений. Их штурм в лоб обернулся бы тяжёлыми потерями, поэтому наши части, а также воинские подразделения республик Донбасса действуют планомерно, грамотно, используют технику, берегут личный состав и шаг за шагом освобождают донецкую землю, очищают от неонацистов города и посёлки, оказывают помощь людям, которых киевский режим превратил в заложников, в живой щит", - сказал Владимир Путин.

Президен России напомнил, что в специальной военной операции участвуют профессиональные военнослужащие, проходящие службу по контракту.

"Плечом к плечу вместе с ними сражаются и добровольческие формирования: люди разных национальностей, профессий, возрастов – настоящие патриоты. Они по зову сердца встали на защиту России и Донбасса", - отметил Путин.