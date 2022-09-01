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50 кг чабреца изъяли таможенники у пассажиров из Баку в аэропорту Сургута

Происшествия, 12:34 22 сентября 2022

Уральское таможенное управление | Фото: Уральское таможенное управление

50 кг сушеного чабреца изъяли у авиапассажиров из Баку сотрудники таможни в Сургуте. Нарушителям грозит штраф с конфискацией, сообщает пресс-служба Тюменской таможни.

Трое мужчин рассказали, что растение предназначалось для использования в одном из кафе Нижневартовска, однако коммерческую партию не продекларировали. На ввозимую продукцию у граждан Азербайджана не было фитосанитарных сертификатов, которые подтверждают её безопасность. Сотрудники Сургутского таможенного поста изъяли товар.

В отношении нарушителей возбудили три дела об административных правонарушениях "Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров". Материалы дел направлены в суд. Еще три дела находятся на рассмотрении.

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# административное правонарушение , аэропорт Сургут , Тюменская таможня

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