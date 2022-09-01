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В Тюмени назовут улицу в честь Сергея Корепанова

Политика, 11:37 22 сентября 2022

Тюменская областная дума | Фото: Тюменская областная дума

Одну из улиц Тюмени назовут в честь бывшего председателя Тюменской областной думы Сергея Корепанова, планируется, что это будет улица в микрорайоне Ямальский. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя регионального парламента Андрей Артюхов на внеочередном заседании думы 22 сентября.

Он также отметил, что есть предложения по увековечиванию памяти Сергея Корепанова в городе Салехарде.

Сергей Корепанов скончался 28 июня 2022 года на 75 году жизни. Являлся председателем Тюменской областной думы второго, третьего, четвёртого, пятого, шестого и седьмого созывов.

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# областная дума , Сергей Корепанов

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