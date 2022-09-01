В Тюмени назовут улицу в честь Сергея Корепанова

| Фото: Тюменская областная дума | Фото: Тюменская областная дума

Одну из улиц Тюмени назовут в честь бывшего председателя Тюменской областной думы Сергея Корепанова, планируется, что это будет улица в микрорайоне Ямальский. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя регионального парламента Андрей Артюхов на внеочередном заседании думы 22 сентября.

Он также отметил, что есть предложения по увековечиванию памяти Сергея Корепанова в городе Салехарде.

Сергей Корепанов скончался 28 июня 2022 года на 75 году жизни. Являлся председателем Тюменской областной думы второго, третьего, четвёртого, пятого, шестого и седьмого созывов.