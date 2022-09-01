Тюменские единороссы предложили Фуата Сайфитдинова на должность спикера областной думы

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменские единороссы предложили Фуата Сайфитдинова на должность спикера областной думы. Тайное голосование на президиуме регионального политического совета Тюменского реготделения партии "Единая Россия" прошло 22 сентября, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Участие в заседании принял губернатор Тюменской области, член Высшего совета "Единой России" Александр Моор.

Фуат Сайфитдинов – член фракции единороссов Тюменской областной думы, зампредседателя комитета облдумы по бюджету, налогам и финансам. Кандидат социологических наук, Почетный работник органов государственной власти и местного самоуправления Тюменской области.

Кроме того, решением президиума регионального политсовета была создана рабочая группа по реализации народной программы "Единой России", с которой партия шла на выборы в 2021 году. Рабочую группу возглавил секретарь реготделения партии Андрей Артюхов.