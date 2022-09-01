75 % новостроек в Тюмени возводят при участии Сбербанка

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

75 % новостроек в Тюмени возводятся при участии Сбера. Из 195 строящихся жилых объектов 155 поддерживает банк, что составляет около 1,9 млн кв. м жилья.

С начала 2022 года финансирование Сбера получили 35 застройщиков. Общий объем выданных кредитов превысил 37 млрд рублей. Денежные средства направлены на возведение жилой недвижимости и формирование земельных банков девелоперов.

Западно-Сибирское отделение Сбербанка поддерживает проекты тюменских застройщиков не только в своем регионе, но и за его пределами — в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сургуте, Кургане и Новосибирске.

"Строительство новостроек в Тюмени активно продолжается, и большую их часть финансирует Сбербанк. Благодаря появлению новых жилых домов тюменцы получают возможность жить в современном и качественном жилье эконом- и комфорт-класса. Мы продолжаем выдачу кредитных средств девелоперам по уже действующим проектам, а также одобряем кредитные лимиты по новым заявкам", - отметил управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.

ПАО Сбербанк, официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы "Сбербанк"), www.sberbank.ru. Реклама.