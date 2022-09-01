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Отец троих детей зарезал собутыльника в пьяной ссоре в Тюмени

Происшествия, 15:23 23 сентября 2022

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Пять лет колонии строгого режима получил тюменец, зарезавший собутыльника по время пьяной ссоры. Суду мужчина рассказал, что у него не было умысла убивать приятеля, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Установлено, что 15 мая во время совместного распития спиртного между подсудимым и его знакомым произошла ссора - тюменец ударил собутыльника ножом в живот, спустя пять часов потерпевший скончался.

В суде обвиняемый пояснил, что его не устраивало поведение приятеля, а делать ему замечания он устал. От предложения вызвать скорую помощь потерпевший отказывался, уверяя, что у него "все в порядке". Узнав о смерти знакомого, тюменец сам пришел в полицию и рассказал о случившемся.

Отмечается, что по месту жительства подсудимый характеризуется положительно и не состоит на учете у психиатра и нарколога, а также имеет на иждивении троих детей.

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# суд , убийство

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