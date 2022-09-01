  • 24 сентября 202224.09.2022суббота
  • USD58,1006
    EUR56,4751
  • В Тюмени 20..22 С 3 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

За сутки коронавирус диагностировали у 1 тыс. 123 жителей Тюменской области

Общество, 14:04 24 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 123 случая коронавируса выявили в Тюменской области за сутки. Госпитализированы 40 человек, выздоровели 1 тыс. 118, сообщает федеральный оперативный штаб 24 сентября.

Всего в России за сутки выявили 51 тыс. 269 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 111 летальных исходов. За сутки в стране полностью выздоровели 58 тыс. 412 человек, госпитализированы 3 тыс. 528.

В Москве выявили 4 тыс. 101 случай болезни, в Санкт-Петербурге – 3 тыс. 787. В Свердловской области заболел 2 тыс. 251 человек, в Челябинской – 1 тыс. 166, в Югре – 895, на Ямале – 305, в Курганской области – 389.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 20 млн 746 тыс. 163 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 386 тыс. 662 летальных исхода, выздоровели 19 млн 710 тыс. 599 человек.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:04 24.09.2022За сутки коронавирус диагностировали у 1 тыс. 123 жителей Тюменской области
13:36 24.09.2022В школах Тюменской области уроки посвятили дорожной безопасности
13:02 24.09.2022Учитель английского из Бурятии Светлана Папич записала со школьниками видео на тему моды
12:14 24.09.2022Тюменцы услышат Седьмую симфонию Шостаковича в исполнении Петербургского оркестра