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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области за сутки от коронавируса скончался один человек

Общество, 15:43 16 сентября 2022

Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

Один человек с COVID-19 скончался в Тюменской области за сутки. Заболели 1 тыс. 67 жителей, госпитализирован 41 пациент, выздоровели 889, сообщает федеральный оперативный штаб 15 сентября.

Всего в России за сутки выявили 59 тыс. 35 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 110 летальных исходов. За сутки в стране полностью выздоровели 50 тыс. 20 человек, госпитализированы 4 тыс. 178.

В Москве выявили 8 тыс. 799 случаев болезни, в Санкт-Петербурге – 3 тыс. 879, в Московской области – 2 тыс. 243. В Свердловской области заболели 1 тыс. 559 человек, в Челябинской - 841, в Югре – 1 тыс. 38, на Ямале – 283, в Курганской области – 344.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 20 млн 324 тыс. 39 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 385 тыс. 837 летальных исхода, выздоровели 19 млн 294 тыс. 876 человек.

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# коронавирус

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