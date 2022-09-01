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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области за сутки госпитализировали 48 человек с коронавирусом

Общество, 17:25 20 сентября 2022

здравоохранение Тюменской области ВК | Фото: здравоохранение Тюменской области ВК

1 тыс. 71 случай коронавируса выявили в Тюменской области за сутки. Госпитализированы 48 человек, выздоровели 413, сообщает федеральный оперативный штаб 20 сентября.

Всего в России за сутки выявили 46 тыс. 474 новых случая коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 98 летальных исходов. За сутки в стране полностью выздоровели 52 тыс. 194 человека, госпитализирован 4 тыс. 651.

В Москве выявили 4 тыс. 171 случай болезни, в Санкт-Петербурге – 4 тыс. 110. В Свердловской области заболел 1 тыс. 831 человек, в Челябинской - 960, в Югре – 502, на Ямале – 270, в Курганской области – 301.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 20 млн 535 тыс. 57 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 386 тыс. 234 летальных исхода, выздоровели 19 млн 477 тыс. 825 человек.

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