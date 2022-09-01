Александр Моор обратился к жителям региона с заявлениями о ходе мобилизации в Тюменской области

| Фото: информационного центра правительства Тюменской области | Фото: информационного центра правительства Тюменской области

С заявлениями о проведении работы в Тюменской области, связанной с частичной мобилизацией, которая объявлена президентом России 21 сентября, обратился губернатор Тюменской области Александр Моор.

"По понятным причинам не могу назвать точное количество людей, которые должны быть мобилизованы. Но это маленькая цифра относительно общего количества находящихся в запасе. Мы видим, что есть случаи, когда повестку получили люди, которые не подходят под критерии, обозначенные президентом России и не должны быть мобилизованы. Под моим руководством совместно с сотрудниками военкоматов и муниципальных образований мы проводим работу по исправлению ситуаций: изменили алгоритм взаимодействия, усилили призывные комиссии сотрудниками администраций, тщательно проверяем документы людей, которым повестки будут высланы чуть позже", - сказал Александр Моор.

Также идет проверка документов тех граждан, которые уже получили повестки, приходят на призывные пункты или отправлены в часть формирования. Те, кто не подходит под условия призыва уже возвращаются домой.

"Если повестка уже пришла - не волнуйтесь. Явитесь в военкомат в назначенное время. На пункте сбора сотрудники внимательно изучат все ваши документы. Если у вас есть болезни, возьмите с собой документы, если состав семьи позволяет по законодательству быть не призванным - возьмите его. Если не соответствуете критериям мобилизации, вы в армию не попадете ", - уточнил глава региона.

Он подчеркнул, что в эти дни общался с жителями региона, которые добровольно пришли или были мобилизованы, и у всех боевой настрой. Они верят в себя, верят в нашу победу, поделился губернатор.

Оксана Корнеенкова