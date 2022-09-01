В Тюменской области началось строительство сети заправок для электромобилей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Строительство сети заправок для электромобилей началось в Тюменской области. Проект по развитию электрозарядной инфраструктуры реализует группа РусГидро - крупнейший российский энергетический холдинг, сообщает Фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области".

Компания планирует разместить на территории региона сеть зарядных станций для электромобилей. Уже установлены и работают три станции РусГидро, две из которых находятся в Тюмени - Дом отдыха "Верхний Бор"" и ТРЦ "Солнечный", и одна - в Омутинском районе. В стадии согласования еще два объекта в Ишиме и Ялуторовске.

"На территории придорожного сервиса "Вега" в Омутинском районе установили две станции для зарядки электромобилей. Приняли такое решение не только из-за тренда, популяризации "зеленой" темы, но и для удобства наших клиентов, которые уже пользуются электрозаправками", - поделился предприниматель Андрей Чистяков.

Станции оснащены световой индикацией, системой идентификации пользователей посредством мобильного приложения. Полный цикл зарядки не превысит 30-40 минут и даст возможность проделать путь примерно в 200 км, в зависимости от модели автомобиля.

Группа РусГидро ведет подбор площадок возле парковочных пространств крупных торговых центров и АЗС в Тюмени и близлежащих городах, а также вдоль трассы Тюмень – Омск.

Помощь в реализации проекта на территории региона оказывает Фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области". Специалисты Инвестиционного агентства осуществляют поиск дополнительных площадок и готовы рассмотреть предложения предпринимателей (собственников), которые могут предоставить место в аренду для РусГидро с целью размещения электрозаправок.

"Проект Группы РусГидро "Шелковый путь" поможет сделать использование электромобиля доступным, а поездки между населенными пунктами доступными и быстрыми по всей протяженности нашей страны на Восток", - подчеркнул генеральный директор АО "ЭЗС РусГидро" Дмитрий Беляев.

Развитие зарядной инфраструктуры в Тюмени и Тюменской области повысит инвестиционную привлекательность региона, создаст дополнительные преимущества для развития туризма и будет способствовать повышению экологической культуры в целом.