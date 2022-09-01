Трех членов преступной группы ждет суд за хищение денег у пенсионеров Тюмени и Екатеринбурга

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Трех участников организованной преступной группы ждет суд за хищения денег у пенсионеров в Тюмени и Екатеринбурге. В деле насчитывается 12 эпизодов преступлений, сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в августе 2021 года злоумышленники совместно с сообщниками похищали деньги у пенсионеров, проживающих в Тюмени и Екатеринбурге. Они звонили потерпевшим и в ходе разговоров сообщали заведомо ложную информацию о том, что их родственники совершили аварии. Злоумышленники утверждали, что виновных в ДТП задержали сотрудники полиции, но имеется возможность их освобождения от уголовной ответственности при условии возмещения вреда.

Введенные в заблуждение пенсионеры передавали деньги злоумышленникам, приезжавшим к ним под видом курьера. "Таким способом обмануто 12 пенсионеров, у которых похищено 1 миллион 970 тысяч рублей", — рассказали в надзорном органе.

Одного из курьеров задержали в Тюмени при получении денег от потерпевшего 31 августа 2021 года. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд.

"Руководитель преступной группы объявлен в розыск. В отношении неустановленных участников преступной группы уголовное дело выделено в отдельное производство", — сообщили в прокуратуре Тюменской области.