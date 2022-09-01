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79 процентов площадей обмолотили аграрии Юргинского района

Экономика, 17:07 26 сентября 2022

администрация Юргинского муниципального района | Фото: администрация Юргинского муниципального района

21 тыс. 687 га обмолотили аграрии Юргинского района к 26 сентября, сообщает администрация муниципального образования. Это 79 % от общей площади с урожайностью 32 центнера с гектара.

Из них: пшеница - 9 тыс. 949 га урожайностью 34,2 центнера с гектара, ячмень - 5 тыс. 746 га урожайностью 26 центнеров с гектара, овес - 3 тыс. 343 га с урожайностью 37,1 центнер с гектара, рапс - 761 га урожайностью 19,6 центнера с гектара.

Юргинский филиал ООО "КРиММ" завершил уборку картофеля на площади 289 га с урожайностью 426 центнеров с гектара – наибольшей в Тюменской области.

Осеннюю обработку почвы провели на 13 тыс. 852 га, это 46 % от запланированного. Засыпали семенной материал зерновых и зернобобовых на 2023 год - 6 тыс. 280 тонн, это 83 % от плана.

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# уборочная , Юргинский район

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