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Тюменские велосипедисты привезли награды со всероссийской спартакиады

Спорт, 18:19 27 сентября 2022

департамент по спорту Тюменской области | Фото: департамент по спорту Тюменской области

Золотую медаль в индивидуальной шоссейной велогонке выиграл тюменец Петр Рикунов на первой всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов, сообщает областной департамент по спорту.

В групповой гонке серебряную награду завоевал тюменец Андрей Степанов. Спортсменов сборной Тюменской области по велосипедному спорту торжественно встретили в аэропорту Рощино.

"Спортсмены и тренеры заслуживают слов благодарности, за их достижениями стоит огромный труд и сила воли", - отметила начальник отдела спортивных программ Надежда Бекишева.

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# велосипедный спорт , спорт

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