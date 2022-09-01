Тюменские велосипедисты привезли награды со всероссийской спартакиады

| Фото: департамент по спорту Тюменской области | Фото: департамент по спорту Тюменской области

Золотую медаль в индивидуальной шоссейной велогонке выиграл тюменец Петр Рикунов на первой всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов, сообщает областной департамент по спорту.

В групповой гонке серебряную награду завоевал тюменец Андрей Степанов. Спортсменов сборной Тюменской области по велосипедному спорту торжественно встретили в аэропорту Рощино.

"Спортсмены и тренеры заслуживают слов благодарности, за их достижениями стоит огромный труд и сила воли", - отметила начальник отдела спортивных программ Надежда Бекишева.