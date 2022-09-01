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Депутаты гордумы оценили реконструкцию спортивного ядра тюменской гимназии

Политика, 10:37 28 сентября 2022

duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Открытие обновленного спортивного ядра гимназии № 1 в Тюмени запланировано на октябрь. Заниматься физкультурой в комфортных условиях здесь смогут не только ученики, но и все желающие горожане. С ходом реконструкции ознакомились депутаты Тюменской городской думы.

Ремонт площадки стал депутатским наказом жителей председателю гордумы Евгению Заболотному. Площадка для уроков физкультуры была построена более 30 лет назад и за это время на ее территории не проводился капитальный ремонт.

За три месяца строители демонтировали старую спортплощадку. Уже обустроено новое основание на площади около 5 тыс. кв. м, установлены ливневая канализация, бордюры, ограждения, опоры освещения.

Объединенные в спортивное ядро баскетбольная и волейбольная площадки, места для стритбола и бадминтона и футбольное поле осмотрели Евгений Заболотный и зампредседателя гордумы Дмитрий Осипов.

duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Депутаты дали положительную оценку системе освещения площадок, а также оценили покрытие беговых дорожек и зоны для занятий воркаутом.

"Мы убедились, что эффективная организация совместной работы дает впечатляющий и быстрый результат: хорошо отработали проект специалисты администрации, руководство школы, сетевики и строители", - отметил председатель Тюменской городской думы.

Открытие спортивного ядра гимназии станет подарком ученикам и педагогическому коллективу образовательного учреждения ко Дню учителя. Как добавил Евгений Заболотный, здесь можно будет проводить массовые городские спортивные мероприятия.

Николай Ступников

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# гимназия , гордума , Дмитрий Осипов , Евгений Заболотный , спортивная площадка

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