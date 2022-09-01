Центр индивидуального строительства ДОМЭКСПО откроется в Тюмени 14 октября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Центр индивидуального строительства ДОМЭКСПО откроется в Тюмени на ул. Народной 14 октября. В этот же день здесь стартует отраслевая выставка загородной жизни "Загород Экспо". Она станет крупнейшей региональной площадкой для презентации проектов строительных компаний, загородных поселков и девелоперов, банков, инженерных и промпредприятий, архитекторов, дизайнеров, мебельщиков, производителей товаров для сада, бани и дома.

"За эти два года рынок загородной недвижимости стал высококонкурентной средой, в которой каждому игроку важно показать свои отличия и преимущества, чтобы не просто донести до своих потенциальных клиентов и покупателей ценности своего продукта, но вызвать доверие и желание его купить", - рассказали корреспонденту "Тюменской линии" представители компании "Marks & Events", которая является организатором выставки.

Представители отрасли 14 и 15 октября не только продемонстрируют свои проекты и товары, но и проведут серию лекций, которые будут полезны всем, кто интересуется жизнью за городом. В пуле участников – более 70 компаний. В данный момент идет его формирование. Организаторы ожидают, что выставку посетят около двух тысяч жителей региона. Для них проведут серию прикладных мастер-классов известных в Тюменской области производителей.

Подать заявку на участие в "Загород Экспо" предприятия могут здесь. Подробности: +7 (3452) 49-52-39

Напомним, Центр индивидуального строительства ДОМЭКСПО Андрей Табанаков и его компания - ООО "Стройцентр" - начали возводить в 2021 году. На эти цели направили 112 млн рублей, в том числе 70 млн рублей льготных заёмных средств, которые инвестор получил при поддержке регионального правительства. Общая площадь центра - 12 тыс. кв. метров.

Оксана Корнеенкова