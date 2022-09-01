Сбер впервые профинансировал ИЖС с эскроу-счетами

| Фото: Сбербанк | Фото: Сбербанк

Сбербанк в Тюмени впервые выдал кредит на индивидуальное жилищное строительство с использованием счетов эскроу. Проектное финансирование на сумму 115 млн рублей получила компания "Новая земля" для строительства коттеджного поселка "Берёза парк".

"Западно-Сибирское отделение Сбербанка впервые сотрудничает с компанией "Новая земля" и впервые финансирует индивидуальное жилищное строительство. Покупатели коттеджей смогут воспользоваться всеми преимуществами механизма эскроу. Это значит, что при возведении дома застройщик использует кредитные средства банка, а деньги покупателей жилья хранятся на счетах эскроу до окончания строительных работ", - отметил управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.

Как прокомментировал руководитель компании "Новая Земля" Роман Гейн, проектное финансирование делает рынок более цивилизованным, а кредитные организации выступают своего рода фильтром данного рынка. "Для покупателей жилья это безопасность и гарантия того, что они получат готовый, качественный продукт. Проектное финансирование от Сбера – еще одно подтверждение экспертности компании "Новая земля" как девелопера. Мы прошли большой путь по подготовке, защите проекта и признанию нас как надежных партнеров. Впереди у нас еще много проектов, и мы будем рады пролонгировать наше сотрудничество со Сбером", - сказал он.

Загородный квартал "Берёза парк" расположен на 6 км Салаирского тракта в Тюмени. Внутри квартала готовы все коммуникации, есть несколько детских площадок, футбольное поле, беседки разной площади, мост через собственное озеро, а также множество пешеходных зон. Дома в квартале строятся в едином архитектурном стиле с уже готовой придомовой территорией.