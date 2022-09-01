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День ходьбы отметят в экопарке "Затюменский" 2 октября

Спорт, 09:52 29 сентября 2022

департамента по спорту и молодежной политике fдминистрации Тюмени | Фото: департамента по спорту и молодежной политике fдминистрации Тюмени

Отметить Всероссийский день ходьбы приглашают жителей Тюмени в экопарк "Затюменский" 2 октября, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Тюменцы, разделившись на шесть групп по возрасту, примут участие в массовых стартах. Ожидается около 400 любителей спортивного и активного образа жизни.

В 10 часов начнутся соревнования по скандинавской ходьбе на время с дистанцией 5 км, выходят все желающие. В 10 часов 30 минут стартует массовый скандинавский и пеший ход на 5 км без учета времени.

В 11 часов выйдут желающие преодолеть 2,5 км скандинавским ходом и пешим шагом без учета времени. В 11 часов 50 минут - финиш. Торжественная церемония награждения участников начнется в 12 часов.

Узнать подробности и зарегистрироваться можно по телефону: 8(3452)28-33-51.

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# скандинавская ходьба , экопарк Затюменский

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