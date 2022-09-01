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Тюменский спортсмен привез серебро с первенства по биатлону в Саранске

Спорт, 17:15 28 сентября 2022

пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Тюменец Иван Уросов стал серебряным призером на первенстве России по летнему биатлону, который проходил в Саранске с 22 по 25 сентября. Соревнования проходили среди юношей и девушек 15-16 лет, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

В первый день соревнований прошла индивидуальная гонка на роллерах. Юноши преодолели дистанцию 10 км с четырьмя огневыми рубежами. На старт вышли 145 юных биатлониста. Тюменец Иван Уросов пришел к финишу с результатом 31:39.8, лишь немного уступив представителю Подмосковья.

Добавим, всего в первенстве выступили 275 спортсменов из 38 регионов страны.

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# летний биатлон , первенство России

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