Тюменский спортсмен привез серебро с первенства по биатлону в Саранске

| Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Тюменец Иван Уросов стал серебряным призером на первенстве России по летнему биатлону, который проходил в Саранске с 22 по 25 сентября. Соревнования проходили среди юношей и девушек 15-16 лет, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

В первый день соревнований прошла индивидуальная гонка на роллерах. Юноши преодолели дистанцию 10 км с четырьмя огневыми рубежами. На старт вышли 145 юных биатлониста. Тюменец Иван Уросов пришел к финишу с результатом 31:39.8, лишь немного уступив представителю Подмосковья.

Добавим, всего в первенстве выступили 275 спортсменов из 38 регионов страны.