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Тюменский центр "Генезис" для 180 детей закупил на грант спортивное оборудование

Экономика, 10:49 29 сентября 2022

https://genesis-family72.ru | Фото: https://genesis-family72.ru

500 тыс. рублей получил Центр нейропсихологии и логопедии "Генезис" от департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области в 2022 году. На эти средства были приобретены: спортивный инвентарь, стабилоплатформы, сенсорное оборудование, напольное покрытие.

Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" рассказала руководитель центра Валерия Якимец.

"Все виды поддержки очень помогают. В этом году, благодаря правительству области, получили образовательную лицензию беспрепятственно. Куда бы мы ни обращались за помощью, нам никогда нигде не отказывали", - отметила она.

Начинающим предпринимателям Виктория пожелала не сдаваться, рисковать и идти до конца.

В центре "Генезис" адаптивной физической культурой занимаются 180 детей от двух до 15 лет с задержкой психоречевого развития и аутизмом. На интенсивные курсы приезжают дети из Надыма, Ханты-Мансийска, Сургута, Нового Уренгоя, Когалыма.

"Давно работаю в сфере коррекционной педагогики. В центре дети занимаются с нейропсихологом, логопедом, дефектологом, психологом и телесным терапевтом. Таким тяжелым детям нужна комплексная помощь. Когда видишь результаты своей работы, это вдохновляет и дает силы двигаться дальше. Если бы наши усилия были напрасны, у нас бы не было столько детей", - добавила она.

Ирина Шемякина

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# аутизм , грант , департамент инвестиционной политики , социальное предпринимательство

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