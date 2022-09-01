  • 30 сентября 202230.09.2022пятница
  • USD57,4130
    EUR55,4064
  • В Тюмени -2..-4 С 1 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюмени определят чемпионов города по автоспорту

Спорт, 09:20 30 сентября 2022

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Шестой этап чемпионата и первенства города по автомобильному спорту пройдет в Тюмени 2 октября. Старты начнутся в 12 часов на базе автодрома "ДОСААФ" (п. Метелево), сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

В состязаниях выступят как новички, так и опытные спортсмены. Пилоты сразятся за первенство в классах "Абсолют", "Полный привод", "Передний привод", "Задний привод", "Задний привод (Unlim)", "АвтоЛеди".

Победителей по результатам девяти этапов соревнований наградят дипломами, кубками и медалями.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# автоспорт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:20 30.09.2022В Тюмени определят чемпионов города по автоспорту
08:57 30.09.2022Спортивные ориентировщики пробегут кросс под деревней Криводанова
08:28 30.09.2022200 лыжников встретятся на первенстве Тюменской области в Упорово
19:20 29.09.2022Второе место заняли пенсионеры Тюменской области на всероссийской спартакиаде