В Тюмени определят чемпионов города по автоспорту

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Шестой этап чемпионата и первенства города по автомобильному спорту пройдет в Тюмени 2 октября. Старты начнутся в 12 часов на базе автодрома "ДОСААФ" (п. Метелево), сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

В состязаниях выступят как новички, так и опытные спортсмены. Пилоты сразятся за первенство в классах "Абсолют", "Полный привод", "Передний привод", "Задний привод", "Задний привод (Unlim)", "АвтоЛеди".

Победителей по результатам девяти этапов соревнований наградят дипломами, кубками и медалями.