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Грузовики с 12 тоннами овощей на границе Тюменской области развернули обратно в Казахстан

Экономика, 15:31 03 октября 2022

mcx.ru | Фото: mcx.ru

Шесть грузовиков с 12 тоннами овощей и ягод развернули обратно на границе Тюменской области и Казахстана. Продукция не прошла фитосанитарный контроль, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

В целом за третий квартал инспекторы ведомства проконтролировали ввоз в Тюменскую область более 414 тонн сельхозпродукции из сопредельного государства. Из этого объема предприниматели попытались провезти по недействительным сертификатам 12 тонн.

Вместе с тем специалисты проконтролировали и экспорт 1 тыс. 955 тонн тюменской пшеницы в Казахстан. В отношении 150 тонн наложен запрет - производители неверно указали в документах пункт вывоза продукции.

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# импорт , Россельхознадзор , сельхозпродукция , экспорт

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