Депутаты гордумы поздравили тюменских педагогов с Днем учителя

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Ваш труд требует особых знаний и навыков, постоянного самосовершенствования, ежедневно вы ищете дорогу к сердцам учеников. Об этом заявил председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный, поздравляя с профессиональным праздником учителей и ветеранов педагогического труда.

"Вы связали свою жизнь с ответственной и благородной профессией учителя, - отметил он. И стремитесь стать для своих учеников не только наставниками, но и друзьями, быть образцом нравственности и примером для подражания".

Он добавил также, что сегодня педагоги Тюмени демонстрируют большие профессиональные возможности, а также умение и любовь к работе. "Каждый из вас использует современные образовательные технологии, создает новые методики обучения, показывает высокое качество подготовки и творческий потенциал", - сказал он.

Напомним, что в Тюмени с успехом прошел ежегодный конкурс "Учитель года России", наполненный важными открытиями и радостными встречами. "Это праздник для всех горожан, вспоминающих о своих школьных годах и любимых педагогах", - поделился Евгений Заболотный.

Депутаты Тюменской городской думы благодарят педагогов за мудрость, искренность, преданность профессии и своим ученикам.

Николай Ступников