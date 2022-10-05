Современную площадку с тренажерами и теннисными столами открыли в Тобольском районе

| Фото: скриншот видео из Telegram-канала Леонида Митрюшкина | Фото: скриншот видео из Telegram-канала Леонида Митрюшкина

Первую современную спортивную площадку открыли в дер. Полуяновой Тобольского района 4 октября. Об этом в своем Telegram-канале написал глава района Леонид Митрюшкин.

На площадке установлены восемь профессиональных тренажеров, два теннисных стола. Есть футбольные ворота, волейбольное поле, баскетбольные кольца. Местные жители смогут позаниматься воркаутом, сдать нормы ГТО. Дети могут полазить в "паутине".

Полуяновским ребятам подарили ракетки и волейбольный мяч. В честь открытия сыграли товарищескую партию в теннис с местным спортсменом Маратом Абдулиным.

"Продолжаем развивать массовый спорт в селах. В прошлом году уделили внимание благоустройству детских игровых городков и установили их в 16 населенных пунктах. В этом сезоне сделали ставку на спортивные площадки. Они очень востребованы сельскими жителями", - написал Леонид Митрюшкин.

Сейчас заканчиваются работы по монтажу спортоборудования в пос. Сибиряк, деревнях Тоболтура, Подрезова, селах Дегтярева и Булашово.